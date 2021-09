ପଞ୍ଜଶୀରଠାରୁ ପଙ୍ଗା ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା; ୭୦୦ ତାଲିବାନି ନିପାତ, ୬୦୦ ବନ୍ଦୀ

ପଞ୍ଜଶୀର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏବେ ତାଲିବାନିଙ୍କ ହୁକୁମ୍ ଜାରି ରହିଛି । ହେଲେ ତାଲିବାନି ମାନେ ପଞ୍ଜଶୀର ଉପରେ କବଜା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ପ୍ରାଣମୁର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ପଞ୍ଜଶୀରକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକିୟାରେ ୭୦୦ ତାଲିବାନ ସଦସ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏଥିସହିତ ତାଲିବାନିଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି ପଞ୍ଜଶୀର । ଏନେଇ ଦାବି କରିଛି ପଞ୍ଜଶୀରର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ।

ନର୍ଦନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ତାଲିବାନି ସେନାକୁ ସେମାନେ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ଓ ୬୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ବାକି ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲିଛି । ସ୍ଥିତି ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜଶୀରର ନେତା ଅହମଦ୍ ମସୁଦ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ମରିଯିବୁ ପଛକେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ ନାହିଁ ।

Panjshir 📍10 minutes ago:

"More than 700 of them was killed, 600 captured & prisoned, the rest are trying to escape, we are in Frontline, everything was planned. We control the whole province. "#AhmadMassoud #Panjshir pic.twitter.com/gsQr8tSGlH

— Northern Alliance 🇭🇺 (@NA2NRF) September 4, 2021