‘ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ତାଲିବାନ୍ ମାଡିଆସୁଛନ୍ତି’, ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଚିଲ୍ଲାଉଥିବା ଆଫଗାନ ମହିଳାଙ୍କ Viral Video

କାବୁଲ:ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେବା ପରେ ନିଜର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଉଛି ତାଲିବାନ୍ । ତାଲିବାନ୍ ଶାସନକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଯେ ଭୟଭୀତ, ତାହା ସୋସିଆଲ ଭିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭୟ, ଅସହାୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର କବଜା ପରେ ଅନକ ଲୋକେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ନିକଟରେ ୨ ନାଗରିକ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନରୁ ଖସିପଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏବେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆମେରିକା ସେନାର କବଜାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାହାରେ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ତାଲିବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ । କାରଣ ତାଲିବାନ୍ ଆତଙ୍କୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ସେକ୍ସ ଖେଳନାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଆମକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କର ବୋଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନେ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଆଫଗାନ ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଟାର ତାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ସହ ଚିକ୍ରାର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ । ତାଲିବାନ୍ ମାଡିଆସୁଛନ୍ତି ।’ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । କାରଣ ସମସ୍ତ ଆଫଗାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

“Help! Taliban is coming. Taliban is coming.”

Young Afghan woman outside a gate at #Kabul airport pleading for U.S. soldiers to let her, and other civilians, in. pic.twitter.com/HfhMW5DS1F

— Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) August 18, 2021