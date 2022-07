ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୟାବହତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ୩୦୦ ପାର ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ୩୩୪ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ୩୩୪ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୭ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି । ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୩ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୧୮ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ରହିଛି । ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୫ ଜଣ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୩୯ ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡାରୁ ୪, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ୩ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ ଓ ପୁରୀରୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ କେସ ଆସିଛି । ତେବେ ରାୟଗଡା ଓ ସୋନପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖଶଏଁ କରୋନା କବଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ପୁଲ ୩୭ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତେବେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଅରା ୩୩୪ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୭ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି । ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୩ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୧୮ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ରହିଛି । ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୫ ଜଣ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୩୯ ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।

Covid-19 Report For 4th July

New Positive Cases: 334

Of which 0-18 years: 53

In quarantine: 195

Local contacts: 139

(Details of local contacts will be shared by concerned Dist)

1. Balasore: 2

2. Bhadrak: 2

3. Cuttack: 70

4. Jagatsinghpur: 6

5. Jajpur: 2

6. Kalahandi: 3

