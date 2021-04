ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ଓଡିଶାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜ୍ରିୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୨ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଓଡିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜ୍ରିୱାଲ । ବପିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ଥିବାରୁ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜ୍ରିୱାଲ । ସେପଟେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଓଡିଶା । ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟୀତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ କେଜ୍ରିିୱାଲ । ଓଡିଶାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଳୀକୁ ପଠାଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ।

Recd a call from Sh Naveen Patnaik ji. He has assured complete support to Delhi in facilitating lifting of Delhi’s quota of oxygen from Orissa. He has put a spl officer on the job.

Thank u sooo much Sir. Delhi is indeed grateful.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 22, 2021