(Video) ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାନ କଲେ ୧ କୋଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି କାମରେ ଲାଗିବ ଟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଉଦୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ‘ଖେଲ ଖେଲ ମେ’ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁ ତାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିନେତା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବିରତି ନେଇ ଖେରୱାରା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟର ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆରତୀ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଅଭିନେତା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଖୁସିରେ ନାଚିଉଠିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଭିନେତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ପରେ ଅଭିନେତା ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହାର ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଏକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହଷ୍ଟେଲର ନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ହରିଓମ ଆଶ୍ରମ ହଷ୍ଟେଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହରିଓମ ଭାଟିଆ।

