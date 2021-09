PAN କାର୍ଡ ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ: କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍, ଗଣିପାରନ୍ତି ୧୦ ହଜାର ଜୋରିମାନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାନ କାର୍ଡ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏକ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଲଟିଛି । ଏହି କାର୍ଡ ବିନା ଆପଣ ଅନେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ପାନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପାନ୍ କାର୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଶ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପେଲିଂ ମିସଟେକ୍ କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ୍ କଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସାମନା କରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଆକାରରେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରେ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହେବ । ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ୧୯୬୧ ର ବିଭାଗ ୨୭୨ବି ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ।

ଏପରି କରନ୍ତୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର୍

ପାନ୍ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ସହଜ । ଏହା ପାଇଁ କମନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆପଣ ଆୟକର ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଫର୍ମ କୁ ଭରି ଏନଏସଡିଏଲ୍ ଅଫିସ୍ ରେ ନେଇ ଜମା କରନ୍ତୁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର୍ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଜମା କରିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଡକୁ ବି ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ।