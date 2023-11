ଏହି ଦେଶରେ ଅଚାନକ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଆକାଶ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସର୍ବନାଶର ସମୟ ଆସିଗଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲଗେରିଆରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଧ୍ରୁବୀୟ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ବୁଲଗେରିଆ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଆକାଶ ଏକ ରକ୍ତନଦୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବୁଲଗେରିଆ ଆକାଶରେ ଏପରି ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ବହୁ ଲୋକ ବୁଲଗେରିଆ ଆକାଶର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବିନାଶକାରୀ ବା ଭୟାନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିଛିଲୋକ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା କହିଛନ୍ତି ।

Aurora borealis for the very first time in Bulgaria. It could be seen in Ukraine, Hungary and Romania too. People are posting mesmerizing, almost apocalyptic pictures tonight. pic.twitter.com/XZNDW9Yv28

