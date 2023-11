ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା: କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ନେପାଳ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ନେପାଳ। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୬ ମାପ କରାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ସମୟରେ ୬.୪ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ନେପାଳ ଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ ୧୫୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦୧୫ ରେ ନେପାଳରେ ୭.୮ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ୨୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଭୂକମ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚକିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡାନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେବୁଲକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ।

Earthquake of Magnitude:5.6, Occurred on 06-11-2023, 16:16:40 IST, Lat: 28.89 & Long: 82.36, Depth: 10 Km ,Region: Nepal for more information Download the BhooKamp App https://t.co/TXMwjzCLks @KirenRijiju @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/HM8ZaYMlZH

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 6, 2023