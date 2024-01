(video)ମଝି ଆକାଶରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦ୍ୱାର, ଉଡିଗଲା ବିମାନର ଅଂଶ, ଆଉ ତା’ପରେ କ’ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକାରେ ଶନିବାର ଏକ ବଡ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରି ଲାଗିବ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଲାସ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନର ଦ୍ୱାର ଓ ବିମାନର ଏକ ଅଂଶ ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡିଗଲା । ଏହାପରେ ବିମାନଟିକୁ ଓରେଗନ୍ ସହରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଆଗଲା ।

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.

Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn

— BNO News (@BNONews) January 6, 2024