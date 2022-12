ଲୋକସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉତ୍ତର, କହିଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ-ଆତଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ଆମ ସରକାରର ମୂଳ ଉଦେଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହା ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ ବିରୋଧରେ ମୋଦୀ ସରକାର କଠୋର ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି।

ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ଦେଶକୁ ଡ୍ରଗ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂକଳ୍ପ।

ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୀମା, ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆୟକର ବିଭାଗ, ଏନସିବି ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଡ୍ରଗ୍ କାରବାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ।

Our govt policy is very clear, those consuming drugs are victims, we should be sensitive towards them and give victims a conducive atmosphere for their rehabilitation. But those involved in drug trafficking should not be spared: Union Home min Amit Shah pic.twitter.com/3gK5rWbO6Q

— ANI (@ANI) December 21, 2022