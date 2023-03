ବଡ଼ ଖବର: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆହତ ହେଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ

ମୁମ୍ବାଇ: ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହିଛନ୍ତି, ”ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେ’ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟର ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଛାତି ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପତ୍ର ଛାତିର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶୁଟିଂ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର AIG ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି।”

"In Hyderabad at shoot for Project K, during an action shot, got injured, rib cartilage popped broke & muscle tear to the right rib cage. Cancelled shoot, did doctor consult & scan by CT at AIG Hospital in Hyderabad & flown back home," posts Amitabh Bachchan.

(pic 2: file pic) pic.twitter.com/BqHu6yKirL

— ANI (@ANI) March 6, 2023