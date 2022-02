ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ବନେଇବେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ: ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଣ୍ଡର Trailer

ମୁମ୍ବାଇ: ରିଲିଜ ହୋଇ ଯାଇଛି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡ୍ରାମା ଝୁଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର । ନାଗରାଜ ପୋପଟ ରାଓ ମଞ୍ଜୁଲେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରକୁ ଦର୍ଶକ ଉକ୍ରଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ବନାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ସାଇରାଟ ଯୋଡି ରିଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ଓ ଆକାଶ ଥୋସାର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ।

T 4201 – Aa rahi hai Sheron ki toli. Jamke khelenge sab, chahe striker ho ya goalie!#Jhund trailer out now – https://t.co/2PZK8HgjVi

See you in cinemas on 4th March, 2022.

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 23, 2022