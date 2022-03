ପାଣି ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମିତି ଜୀବ: ପୂର୍ବ କାଳର ଡାଇନୋସର ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋଶଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗେିଛି ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କାଳର ଡାଇନୋସର ଯୁଗ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି ଜୀବକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁଇ ଜଣ ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ଫସିଯାଇଛି । ମାଛ ଭଳି ଦେକାଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୨୭୦ କିଲୋ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଜୀବର ନାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟରଜିଅନ ମାଛ, ଯାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଡାଇନୋସର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ।

BIG FISH: A 10-foot sturgeon believed to be between 500 & 600 lbs was caught, tagged, and re-released by a fishing guide in British Columbia. Guide Yves Bisson estimates the fish could've been more than 100 years old. pic.twitter.com/7J8dfFjy6k

— NowThis (@nowthisnews) March 15, 2022