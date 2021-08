ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ XUV 700 ଉପହାର ଦେବେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ XUV 700 ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା । ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଜାଭଲିଙ୍ଗ ଥ୍ରୋରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଏସୟୁଭି XUV 700 ଉପହାରରେ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ୱିଟରରେ ଜଣେ ଫଲୋଅର ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ୍ସୟୁଭି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏହା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲେଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର ସୁନା ଆଥଲେଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସୟୁଭି ୭୦୦ ଉପହାର ଦେବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହେବ ।

Yes indeed. It will be my personal privilege & honour to gift our Golden Athlete an XUV 7OO @rajesh664 @vijaynakra Keep one ready for him please. https://t.co/O544iM1KDf

