ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା: ନୂଆ ରୂପରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ବଟଲର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ । ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ଇଓନ ମୋର୍ଗାନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଜୋସ ବଟଲରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ । ତେଣୁ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଟିମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ । ଉଭୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ଜୋସ ବଟଲର । ତେବେ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେହେରା କମବ୍ୟାକ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବେନ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଦୀର୍ଖ ଦିନ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜୋ ରୁଟ ଏବଂ ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଆରାମ ମିଳିଛି । ତେବେ ଛୁଟିରେ ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଦିଲ ରାଶିଦ କୌଣସି ସିରିଜ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରୁ ୩ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ୯ ତାରିଖ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ଖେଳାଯିବ । ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଲଢିବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ୧୪ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ ୧୭ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର ସୂଚୀ ରହିଛି ।

