ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୧୧୪ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪ ।୬(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୧୧୪ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ୨,୭୦୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 114 #Covid19 patients have recovered and are being discharged on 14.6.2020.

30 from Sundargarh

23 from Khordha

17 from Ganjam

11 from Cuttack

10 from Mayurbhanj

8 from Gajapati

5 from Baragarh

4 from Nayagarh

3 from Bolangir

1 each from Balasore, Koraput and Sambalpur.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) June 14, 2020