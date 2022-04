ପୁଣି ଥରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଚିଠି ସହିତ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ସଂସଦରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଝଡ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ । ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ଚିଠିକୁ ଟ୍ୱିଟ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଫେବୃୟାରୀ ୫ ତାରିଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସଂସଦରେ ଖନନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ରହିଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପୀନାକି ମିଶ୍ର । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Archaeological Survey of India has issued letter to the concerned authorities of Puri for stopping work in the Prohibited area(100 metres)of Jagannath Temple,Puri.But work has not stopped by the State Govt till now.Illegal this is!

Isn't it time for all of us to SAVE OUR TEMPLE? pic.twitter.com/ogRyx28FeD

— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) April 4, 2022