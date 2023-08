ତୀରନ୍ଦାଜ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ତୀରନ୍ଦାଜ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ । ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ଓଜସ ପ୍ରବିନ୍‌, ପ୍ରଥମେଶ ଜବକାର ଏବଂ ଅଭିଶେକ ବର୍ମା ଆମେରିକୀୟ ଟିମ୍‌କୁ ୨୩୬-୨୩୨ ରେ ହରାଇ ଶିର୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ।

ସେହିଭଳି ମହିଳା ଟିମ୍ ଆଦିତି ଗୋପିଚାନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ଏବଂ ପ୍ରଣତି କୌରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟିମ୍ ୨୩୪-୨୩୩ ବ୍ୟବଧାନରେ ମେକ୍ସିକୋ ଟିମ୍‌କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୧୨୭ ସ୍କୋର୍ କରି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରିକ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲ ଏବଂ କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋକୁ ହରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଟପ୍ ସିଡ୍ କୋରିଆକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।

ସେହିଭଳି ମହିଳା ଟିମ୍ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦବଦବା ଜାହିର କରି କ୍ୱାଇଲିଫାଇଂ ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୧୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ । କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍‌କୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।

𝑮𝑶𝑳𝑫 𝑭𝑶𝑹 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑨 🏹

Huge congratulations to the reigning World Champions, the formidable trio of @VJSurekha, Parneet Kaur, and Aditi Gopichand Swami for securing their 1st Women's Compound Team GOLD🥇 at the Archery World Cup for 🇮🇳

Displaying incredible confidence,… pic.twitter.com/YdXvYVfgSj

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 19, 2023