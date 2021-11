ମଣିପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ; କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର, ପତ୍ନୀ ଓ ଛୁଆ ସମେତ ୬ ମୃତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁରରେ ଆସାମ ରାଇଫଲର କମାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କମାଣ୍ଡି ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଛୁଆ ସହିତ ୬ ଜଣ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାେରେ ମିଆଁମାର ସୀମାନ୍ତ ଚୁରାଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆସାମ ରାଇଫଲ ଯାବନଙ୍କ ଟ୍ରୁପ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଆମ୍ବୁସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Strongly condemn the cowardly attack on a convoy of 46 AR which has reportedly killed few personnel including the CO & his family at CCpur today. The State forces & Para military are already on their job to track down the militants. The perpetrators will be brought to justice.

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) November 13, 2021