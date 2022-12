ବିଜେପି-ଆରଏସଏସଙ୍କୁ ‘ଗୁରୁ’ କହିଲ ତ ଏବେ ‘ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା’ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ :ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ବିଜେପି-ଆରଏସଏସଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମ ସିଏମ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତେବେ ସେ ନାଗପୁର ଯିବା ଉଚିତ୍।

ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ‘ଭାରତ ମାତା’ର ପତକାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ନୁହେଁ। ନାଗପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ‘ଭାରତ ମାତା’ ପତାକା ସାମ୍ନାରେ ‘ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ‘ ଦେବା ଉଚିତ୍।

ସୂଚନାମୁତାବକ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରେସ କନଫ୍ରେନ୍ସ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ନେଇ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ । ସେ ସର୍ବଦା ମୁଁ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ।

If he considers it (BJP) guru, then he should go to Nagpur. I want to tell him that he should not consider RSS & BJP as his guru, but the flag of 'Bharat Mata'. He is welcome to Nagpur, he should give 'guru dakshina' before the flag of 'Bharat Mata': Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/lBg5HITDBr

— ANI (@ANI) December 31, 2022