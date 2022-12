ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ଜିରୋନାଇଟ୍‍ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ବିନା କୌଣସି କୋଭିଡ୍‍ କଟକଣାରେ ଜିରୋନାଇଟ୍‍ ପାଳନ କରିବେ । ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Attention All Citizens !! ⚠️

We request you to observe police guidelines and obey traffic rules while celebrating New Year and Zero Night.

Commissionerate Police, always at your service.

— DCP TRAFFIC, BHUBANESWAR-CUTTACK (@DCP_TRAFFIC) December 31, 2022