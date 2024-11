(Video) ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ କ’ଣ ଘଟିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟୀର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଶନିବାର ଦିନ ଗ୍ରେଟର କୈଳାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୋପାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧରିନେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କେଜ୍ରିୱାଲ ଲଗାତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

VIDEO | Security personnel overpowered a man who apparently tried to attack AAP national convener Arvind Kejriwal during padyatra in Delhi’s Greater Kailash area. More details are awaited. pic.twitter.com/aYydNCXYHM

— Press Trust of India (@PTI_News) November 30, 2024