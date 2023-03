ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତର ପେସ ଆଟାକ: ୧୮୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ କଙ୍ଗାରୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଛି ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ସେନା । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧୂଆଁଧାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦୁଇ ପେସ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଝଟକା ଦେଇଛି । ମାତ୍ର ୧୮୮ ରନରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛି ସାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ । ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମନା କରିବାରେ ଫେଳ ମାରିଛି ସ୍ମିଥ ସେନା । ତେବେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଛି ।

Innings Break!#TeamIndia bowlers put up a fine show here at the Wankhede Stadium as Australia are all out for 188 runs in 35.4 overs.

Three wickets apiece for Shami and Siraj.

Scorecard – https://t.co/8mvcwAvYkJ #INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/S1HkPEPyGl

— BCCI (@BCCI) March 17, 2023