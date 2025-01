୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୪ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧-୩ରେ ସିରିଜକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି । ଏହି ପରାଜୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ।

ମ୍ୟାଚ କିପରି ଥିଲା ?

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ୧୮୫ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୮୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଭାରତ ୪ ରନ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ ୧୬୧ ରନ୍ ଥିଲା ଏବଂ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ୧୬୨ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ​​। ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ।

ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ଲପ ହୋଇଥିଲା

ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମାଣ୍ଡ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୮୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଏହି ଇନିଂସରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ ଭବଗ୍ଧ ଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଜରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିନଥିଲେ ।

ଏଥି ସହିତ ସ୍କଟ ବୋଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ମଧ୍ୟ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହାର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ୧୮୧ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଏହା ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା। ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ୩-୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା -ନିତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ୨-୨ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଉ ୱେବଷ୍ଟର ଏହି ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୫୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ।

