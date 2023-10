AUS vs NZ : ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଶଂସକ ଲଗାଇଲେ ‘ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ’ ଓ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ’ର ନାରା, Video ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ‘ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ’ ଓ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ରେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଅନେକ ନାରା ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ’ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କର ହୁଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଇସିସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

An Australian man raised slogans of Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram and Jai Shri Ram at Dharamshala Stadium.

धर्मशाला स्टेडियम में मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने- भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए#AUSvsNZ #WorldCup2023 pic.twitter.com/pHLZJtj9Av

