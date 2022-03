ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା କବଚ: ଟ୍ରେନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କବଚ ରେଳ ସେବା । ଏହି ନୂତନ ବୈଷୟିକ କୌଶଳର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଶୂନକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । କବଚ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କୌଶଳ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେବ ନାହିଁ । ବିଗତ ବଜେଟରେ ୨ ହଜାର କିମି ରେଳ ଲାଇନକୁ କବଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କବଚ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକନିକ ଅଟେ । କବଚ ଦେଶରେ ବିକାିତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଆଣ୍ଟି-କୋଲିଜନ ଡିଭାଇସ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୂନ ହୋଇପାରିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଡିଭାଇସ ଦ୍ୱାରା ୨ ହଜାର କିମିରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ରେଳଲାଇନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ । ପିଏଚଡି ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସନ୍ଦୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ କବଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଗେମଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଶରେ ଟ୍ରେନର ଗତିରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବ ।

Rear-end collision testing is successful.

Kavach automatically stopped the Loco before 380m of other Loco at the front.#BharatKaKavach pic.twitter.com/GNL7DJZL9F

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 4, 2022