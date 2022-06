(Video) ହାତୀ ଛୁଆକୁ ମିଳିଲା z+ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା…

ଅନେକ ସମୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ହାତୀଙ୍କ ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବଡ଼ ହାତୀମାନେ ଦଳରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏବେ ଏହିଭଳି ହାତୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ବୟସ୍କ ହାତୀମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।

ଆଇଏଫଏସ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କେହିବି ନିବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହାତୀଙ୍କ ଦଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଜେଡ୍ +++ ସିକ୍ୟୁରିଟି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

No body on earth can provide better security than an elephant herd to the cute new born baby. It’s Z+++.

Said to be from Sathyamangalam Coimbatore road. pic.twitter.com/iLuhIsHNXp

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 22, 2022