Video: ବିଜୟ ଚୌକରେ ପାଳିତ ହେଲା ବିଟିଂ ଦ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଆକାଶରେ କମାଲ କଲେ ୧୦୦୦ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ବିଟିଂ ଦ ରିଟ୍ରିଟ୍ । ବିଜୟ ଚୌକରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରୋନ କମାଲ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜାଦୀ କା ଅମ୍ରିତ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ।

#WATCH | Military bands play 'Aey Mere Watan ke Logo' as part of the Beating the Retreat ceremony being held at Vijay Chowk, Delhi pic.twitter.com/MvA32kzbSK

