ଇଂରାଜୀରେ ଅନର୍ଗଳ କହିବା ସହ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭିକାରୀ

୭ ବର୍ଷ ତଳେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଗଲେ । ସେହିପରି ପାଟଣାରେ ଏକ ଭିକାରୀର ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏପରି ଇଂରାଜୀ କହୁଛି ଓ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯେ ତାହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ । ବନ୍ଦନା ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାଟଣାର ଭିକାରୀ ଜିମ୍ ରେଭେସଙ୍କ ଗୀତ ଗାଉଛି ।

This man, a beggar from Patna sings Jim Reeves "He'll have to go".

Priceless ❤️ pic.twitter.com/lJdoRjrxMa

— Vandana (@VandanaJayrajan) April 20, 2020