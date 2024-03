ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାଫେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା; ଅପରାଧୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବ NIA

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ରାମେଶ୍ୱର କ୍ୟାଫେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ୱାଣ୍ଟେଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି (ଏନଆଇଏ) । ଏନ୍ ଆଇଏ କହିଛି ଯେ, ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ କ୍ୟାଫେରେ କମ୍ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କାଫେରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

NIA announces cash reward of 10 lakh rupees for information about bomber in Rameshwaram Cafe blast case of Bengaluru. Informants identity will be kept confidential. pic.twitter.com/F4kYophJFt

— NIA India (@NIA_India) March 6, 2024