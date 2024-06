ଜିଓ ପରେ ଏବେ ଏୟାରଟେଲ ବୃଦ୍ଧି କଲା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ୩ ଜୁଲାଇରୁ ହେବ ଲାଗୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଓ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନକୁ ବଢାଇବା ପରେ ଏବେ ଏୟାରଟେଲ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଜୁନ ୨୮ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ୧୦ ରୁ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ନିଜର ଟେଲିକମ ସେବାଗୁଡିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ୨୦୨୧ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଏୟାରଟେଲ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟଥର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଦର ୩ ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏଣ୍ଟ୍ରୀ-ଲେବଲ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନର୍ମାଲ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ୭୦ ପଇସାଠାରୁ କମ ।

କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଙ୍ଗରେ କହିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବିଜନେସ ମଡେଲକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପାଇଂ ଆଭେରେଜ ରେଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରତି ୟୁଜର୍ସ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଉପରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ ପୋଷ୍ଟପେଡ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ମାସିକ ଟାରିଫ ୧୦ ରୁ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ବଢାଇଛି । ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ ପ୍ଲାନର ଟାରିଫକୁ ୧୧ ରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଡେଲି ଡାଟା ପ୍ଲାନର ଟାରିଫ ପାଖାପାଖି ୧୨ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

Airtel announces revised mobile tariffs. These prices apply to all circles, including Bharti Hexacom Ltd. Circles. The new tariffs for all Airtel plans will be available on https://t.co/jASVh3skYf. in starting July 3rd, 2024. pic.twitter.com/3GL5vTF1xr

