Zomato ଏବଂ Swiggyକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର! OLA ଆଣୁଛି ୧୦ ମିନିଟ ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଲାର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ସିଇଓ ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଓଲା କ୍ୟାବ୍ସ ଓପନ ନେଟୱର୍କ ଫର ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା କ୍ୱିକ ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ୧୮ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା..

ଓଲାର କୋ-ଫାଉଣ୍ଟର ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁଧବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସର ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହଁ ଓଏନଡିସି ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାଟାଗୋରୀର ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୧୦ ମିନିଟ ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।

ଆଗକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଏନଡିସି କମର୍ସିଆଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି । ଓଏନଡିସି ଡିଜିଟାଲ ନେଟୱର୍କରେ ଜିନିଷ ଏବଂ ସର୍ଭିସର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓପନ ନେଟୱର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ବେକ୍‌ଡ ଇନିସିଏଟିଭ ଅଛି ।

Yep, taking our @Olacabs commitment to @ONDC_Official to the next level! Scaling food and other categories across India today. Including 10min food.

ONDC is the future of commerce! https://t.co/wrknQhtnuG

— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 18, 2024