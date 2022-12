ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ବାଦ ପଡିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହତ କାରଣରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶାମି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ (ଏନସିଏ) ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଛି।

କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାମିଜ୍ଞ ଫିଟ ହେବା ପାଇଁ ଏନସିଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶାମିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ।

୩୨ ବର୍ଷର ଶାମି ଗତ ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବଦଳାଇବାକୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।

Mohammed Shami has still not recovered from the right shoulder strain that kept him out of the ODIs in Bangladesh.@vijaymirror has more info ⏬ ⏬

— Cricbuzz (@cricbuzz) December 8, 2022