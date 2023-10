(Video) ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୨୧ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଶତାଧିକ ଆହତ

ପାଟନା: ବିହାରର ବୁକ୍ସାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୨୧ ଟି ବଗିବକ୍ସର ରଘୁନାଥପୁରରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ, ରିଲିଫ କାମ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି।

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସାମର କାମାଖିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଅନେକ କୋଚ୍ ବୁକ୍ସାର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ରେଳ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁକ୍ସାର ସହରର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛି।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିହାରର ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରେନର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ସରକାର ପୀଡିତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

ରେଳବାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଟନା ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୯୭୭୧୪୪୯୯୭୧, ଦାନପୁର ପାଇଁ ୮୯୦୫୬୯୭୪୯୩, ଆରା ପାଇଁ ୮୩୦୬୧୮୨୫୪୨ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ପାଇଁ ୭୭୫୯୦୭୦୦୦୪।

#WATCH | Bihar: Visuals from the Raghunathpur station in Buxar, where 21 coaches of the North East Express train derailed last night

Restoration work is underway. pic.twitter.com/xcbXyA2MyG

— ANI (@ANI) October 12, 2023