କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ନେଇ ରାଗିଛନ୍ତି ଏହି BJP ନେତା , ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡ଼ ବୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏପରିକି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ ଡି.ଭି. ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡଙ୍କ ଦଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉତ୍ତର ସିଟରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେପି ଉପରେ ରାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ।

BJP leader and former Karnataka CM D.V. Sadananda Gowda holds a press conference in Bengaluru, he says, “I am upset with BJP as the election ticket (from Bangalore North seat) has been given to someone else in my place. Yes, I was invited to join the Congress party, but I will… pic.twitter.com/uhs9fRa6wQ

— ANI (@ANI) March 21, 2024