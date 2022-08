(Video) ନେହରୁ-ଜିନ୍ନା ଭାରତକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଦେଲେ: BJP ଶେୟାର କଲା ଭିଡିଓ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ‘ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ’ ପାଳନ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଏକ ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରି ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

୧୯୪୭ର ଭାରତ ବିଭାଜନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଜେପି ନେହରୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଭିଲେଖୀୟ ଫୁଟେଜ ଓ ବିଭାଜନର ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଆଗରେ ନେହରୁ ମୁଣ୍ଡ ନୂଆଁଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଉକ୍ତ ୭ ମିନିଟର ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।

ଗତ ବର୍ଷ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୯୪୭ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ୧୪ ଅଗଷ୍ଟକୁ ‘ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ’ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆଜି ମୋଦୀ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ବଙ୍ଗର କିଛି ଅଧା ଅଂଶକୁ ନେଇ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ନକ୍ସସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସିରିଲ ଜନ ରେଡକ୍ଲିଫଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସଭ୍ୟତା, ମୂଲ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ଜବାବ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ସଭରକର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଜିନ୍ନା ପୂରା କରିଥିଲେ । ଯଦି ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରାନଯିବ ତେବେ ଭାରତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଲେଖିଥିବା ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ।

Today, on #PartitionHorrorsRemembranceDay , I pay homage to all those who lost their lives during Partition , and applaud the resilience as well as grit of all those who suffered during that tragic period of our history.

1. The real intent of PM to mark Aug 14 as Partition Horrors Remembrance Day is to use the most traumatic historical events as fodder for his current political battles. Lakhs upon lakhs were dislocated and lost their lives. Their sacrifices must not be forgotten or disrespected.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 14, 2022