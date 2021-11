ତ୍ରିପୁରା ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ୍, ମାଟି କାମୁଡିଲା ଟିଏମସି, ସିପିଆଇ ଓ ସିପିଏମ

ଅଗରତାଲା : ତ୍ରିପୁରା ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିଜେପି। ଆଉ ସେପଟେ ମାଟି କାମୁଡିଛନ୍ତି ଟିଏମସି, ସିପିଆଇ ଓ ସିପିଏମ। ୫୧ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗରତାଲା ନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ଆସନ ପୋଛି ନେଇଥିବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସହରର ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଟିଏମସି ଓ ସିପିଆଇ-ଏମ ଅଗରତାଲା ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି।

ବିଜେପି ଅଗରତାଲା ନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ୩୩୪ ସିଟ୍, ୧୩ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ରାଜୟର ଛଅ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା। ବିଜେପି ୧୧୨ ସିଟରେ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ୨୨୨ ଆସନରେ ନଭେମ୍ବର ୨୫ରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି।

The ruling BJP swept the civic body elections in Tripura, having won all the seats of the 51-member Agartala Municipal Corporation (AMC). The opposition TMC and CPI(M) failed to open their account in the AMC: State Election Commission

— ANI (@ANI) November 28, 2021