‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ସିନେମା ଦିବସକୁ ସ୍ଥଗିତ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ମାତ୍ର ୭୫ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍

ମୁମ୍ବାଇ: ଆୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ର ଯାଦୁ ଏବେ ସିନେମାଘରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ରିଲିଜର ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନରେ ୨୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେପ୍ଟେ୍ଟମ୍ବର ୧୬ ରେ ସିନେମାହଲରେ ୭୫ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ରେସପନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିବାରୁ, ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖାଇବେ । ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରେ ମାତ୍ର ୭୫ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଫର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ।

ଜାତୀୟ ସିନେମା ଦିବସର ଅଫରରେ ପିଭିଆର, ଆଇନକ୍ସ ସମେତ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଲ୍ଡିପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଥିଏଟରରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିନେମାହଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା । ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ. ଜାତୀୟ ସିନେମା ଦିବସରେ ସବୁ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଥିଏଟରକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ।

The National Cinema Day was previously announced to be held on 16th September, however, on request from various stake holders and in order to maximize participation, it would now be held on 23rd September #NationalCinemaDay2022 #Sep23 pic.twitter.com/c5DeDCYaMD

