ସିଂହ ଛୁଆ ସହ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲେ ବର-କନ୍ୟା, ଆଉ ତା’ପରେ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାହାଘରକୁ ସବୁଦିନ ମନେରଖିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଖଲିଜ୍ ଟାଇମସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋସୁଟ୍ ସମୟରେ ଏକ ସିଂହ ଛୁଆ ସହିତ ଫଟୋ ସୁଟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋସୁଟ୍ର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଟ୍ୱିଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ ସେଭ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଏହି ଦମ୍ପତି ସିଂହ ଛୁଆ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ଆଠ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେଭ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଏବଂ ପାର୍କ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଥିବାର ଏହି ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

@PunjabWildlife does your permit allow for a lion cub to be rented out for ceremonies?Look at this poor cub sedated and being used as a prop.This studio is in Lahore where this cub is being kept.Rescue him please pic.twitter.com/fMcqZnoRMd

— save the wild (@wildpakistan) March 7, 2021