(Video) ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼: କରମର୍ଦ୍ଦନ ବାହାନାରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି । କରମର୍ଦ୍ଦନ ବାହାନାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (ବିଆରଏସ)ର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଛୁରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଛୁରା କାଢ଼ି ସାଂସଦଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିଆରଏସ ସାଂସଦ କୋଠା ପ୍ରଭାକର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସିଦ୍ଦିପେଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ । ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ବାହାନାରେ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ତା’ପରେ ଛୁରି କାଢ଼ି ସାଂସଦଙ୍କ ପେଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ପ୍ରଭାକର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗଜୱାଲ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ବିଆରଏସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ସାଂସଦଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ୧୧୯ଟି ଆସନ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଭାକର ଏବେ ମେଦକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁବକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଆରଏସ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | Telangana: BRS MP Kotha Prabhakar Reddy was stabbed in the stomach by an unidentified person during his campaign in Siddipet.

MP Kotha Prabhakar Reddy is safe. The incident took place in Surampally village of the Daulatabad mandal. He has been shifted to Gajwel. The… pic.twitter.com/MI0BvbFxDJ

— ANI (@ANI) October 30, 2023