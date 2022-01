ବରଫର ଚାଦର ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ BSF ଯବାନ, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଟି ମା’ର ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ବିପଦ ମୁହଁରେ ଠେଲିବାକୁ କୁଷ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତିନି ଯବାନ । ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଯବାନ ଏଲଓସି ପାଖରେ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଏସଏଫ୍ କାଶ୍ମୀରର ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏଲଓସି ନିକଟରେ କେରନ ସେକ୍ଟରର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ବିହୁର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବିହୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଯବାନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଲୋ ମୋଶନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ସହ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Mountains and mountains of snow, blinding blizzards, freezing temperatures, stress of 24 hours vigil #LoC , away from homes; this all didn’t deter BSF troops to dance few steps & celebrate #Bihu at FDL in #Keran Sector #ForwardArea .@PMOIndia @HMOIndia @BSF_India pic.twitter.com/65c1viqskU

— BSF Kashmir (@BSF_Kashmir) January 16, 2022