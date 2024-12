ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ୍: ଫ୍ୟାଶନ୍ ସୋ’ ରେ ଜଲବା ଦେଖାଇଲେ ୨ ନେତା, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଫ୍ୟାଶନ ସୋ ସମୟରେ ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଥିବା ସେ କୌଣସି ମଡେଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ମୋଦୀ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ । ରାମ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସିନ୍ଧିଆ ଏକ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ :-

ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଶୈଳୀରେ ରାମ୍ପ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏକ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ବେକରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମଫଲର ଥିଲା । ଏଥିସହିତ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ମଧ୍ୟ କ୍ରିମ ରଙ୍ଗର କୋଟରେ ଥିଲେ । ବେକରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିସ୍ ପକାଇଥିଲେ ।

ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ଉତ୍ସବ – ସିନ୍ଧିଆ

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାଶନ ସୋ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିିଆ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସବ । ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାଶନ ସୋ’ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଏବଂ ମଡେଲମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ମୋର ସହକର୍ମୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।’

#WATCH | Delhi | Union Minister Jyotiraditya Scindia, along with MoS Sukanta Majumdar walked the ramp at the Ashtalakshmi Mahotsav fashion show, at Bharat Mandapam.

(Source: Office of Jyotiraditya Scindia) pic.twitter.com/xO7F4o51d2

— ANI (@ANI) December 7, 2024