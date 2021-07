ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅମରିନ୍ଦର; କ୍ଷମା ନମାଗିଲେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବିନି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯିବା ପରେ କ୍ୟାପଟେନ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଅଡୁଆ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସିଦ୍ଧୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ । ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଗୋଳମାଳିଆ କରିଛି ।

Reports of @sherryontop seeking time to meet @capt_amarinder are totally false. No time has been sought whatsoever. No change in stance… CM won’t meet #NavjotSinghSidhu till he publicly apologises for his personally derogatory social media attacks against him. pic.twitter.com/VBvGzUsZe6

— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) July 20, 2021