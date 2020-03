RMRCରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୨ା୩(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଏମଆରସିରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠା ଯାଉଥିଲା ରକ୍ତ ନମୁନା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ନମୂନା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

To expedite suspected #coronavirus sample testing process, #Odisha set up its first corona virus testing facility at Regional Medical Research Centre. With establishment of the facility, RMRC can now test suspected corona virus samples faster. https://t.co/U57iETFQqw

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) March 11, 2020