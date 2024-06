(Video) ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଖୁସିରେ ଆଣିଥିଲେ ବାଣ: BJP ଅଫିସରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୯ ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ପାଳିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ।

ଇନ୍ଦୋର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ :-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରିଥିଲେ । କେହି କେହି ଲଡୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେହି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ । ଇନ୍ଦୋରରେ ଥିବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣ ମଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ରାତି ୯:୧୫ ରେ ଘଟିଥିଲା । ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ଖଣ୍ଡ, ପୁରୁଣା ସୋଫା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର କିଛି ଫାୟାରଫ୍ରାକର କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କରିଥିଲେ ।

ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ :-

#WATCH | Madhya Pradesh | Fire broke out at BJP office in Indore. Fire tenders reached the spot and controlled the fire. pic.twitter.com/0DHqrf5wrB

— ANI (@ANI) June 9, 2024