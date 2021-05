ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ସହ ଏହିସବୁ ସାମିଲ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୯ ।୫: ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବଢିବଢି ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କରୋନା ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ଲହରଠାରୁ ରକ୍ଷାକରିପାରିବ । ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ମହାମାରୀରେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ମାଇଗୋଭିଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋଭିଡ -୧୯ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

କୋଭିଡ -୧୯ ରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଂସପେଶୀ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ତେବେ କୋଭିଡ୍ -୧୯ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍‌, କଦଳୀ କ୍ଷୀର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ କ’ଣ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ….

