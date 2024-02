(Video) ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରାଞ୍ଚିରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ବାହାରିଲା ବସ୍‌

ରାଞ୍ଚି: ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଚମ୍ପଇଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚମ୍ପଇ ସୋରେନ୍ ରାଜ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଏକ ବଡ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ୪୩ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

ଏହି ସମୟରେ ଚମ୍ପଇ ସୋରେନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସର୍କିଟ ହାଉସ ବାହାରେ ଏକ ବଡ ଏସି ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ୪୩ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଚମ୍ପଇ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୨୨ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଛି କହି ନାହାଁନ୍ତି।

ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜେଏମଏମ ବିଧାନସଭା ଦଳର ନେତା ଚମ୍ପଇ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ (ରାଜ୍ୟପାଳ) କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | After meeting Jharkhand Governor CP Radhakrishnan, Leader of JMM legislative party, Champai Soren says "We have demanded that the process to start the formation of the Government should begin. He (Governor) said that the process will begin soon…" pic.twitter.com/AdED4ympMg

