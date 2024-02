୨୦୧୪ ପରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ବୋଲି ବିଜେପି ଭାବୁଛି; ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଭାରତ ମେଣ୍ଟର ଆବାହକ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। “ବିଜେପି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ନା ଏଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଏହି ଭାଷାରେ ସେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଦୁଇ କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି କେତେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ବାହାରୁ କଳାଧନ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, ଏମଏସପି ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେଉଁଠି?

#WATCH | Congress National President Mallikarjun Kharge says, "…They think that the country got independence only after 2014 & the country is seeing democracy only after PM Modi came to power…What happened to the promise of 2 crore jobs, what happened to bring back black… pic.twitter.com/F9bJ78xdR8

