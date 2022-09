ଖୁସି ଖବର ଏଥର ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଉ ଗ୍ଲାସ

ଗାନ୍ଧିନଗର: ରାଜ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ଫ୍ୟାବ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଆଜି ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବେଦାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରାଏନ୍ – ଫକ୍ସକନ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅକରସ ହେବବର – ବେଦାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧିନଗରର ଲୀଲା ହୋଟେଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।ବେଦାନ୍ତର ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏହି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ର ସମୟ। ସବୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଏବେ ମୋବାଇଲ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ଦେଇ ଫୋନ କିଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଇୱାନ ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ କାରଖାନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇ ଥିବା । ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ତାଇୱାନ ପରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ହେବ ଯିଏ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ଆଇଫୋନ୍, କାର୍, ଟିଭି ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପରି ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବୁ , ଯାହା ଫଳ ରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଶସ୍ତାରେ ମିଳି ପାରିବ ।

Gandhinagar | Poor can't afford a Rs 15-20,000 phone. It has just 2 raw materials – glass&semiconductor. Rest can be manufactured in our factories. I'm dreaming of the cluster around this. It's becoming a hub of semiconductor&glass: Anil Agarwal, Chairman, Vedanta Resources Ltd pic.twitter.com/X2dh2FHCUn

