ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅମରନାଥ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଫାଟିଲା ବାଦଲ; ୧୬ ମୃତ

ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ । ଏଠାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବାରୁ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୂହେଁ କିସ୍ତୱାଡ ପରେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ବାଦଲ ଫାଟିଛି । ବୁଧବାର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ଏସଡିଆରଫ୍ ର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଜାମ୍ମୁ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିନାହିଁ । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ ପାଇଁ ଗାନ୍ଦରବଲରୁ ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି ।

#WATCH Cloudburst hits near the Amarnath cave in Jammu and Kashmir; No loss of life reported

Two SDRF teams are present at the cave; One additional team of SDRF deputed from Ganderbal

(Video source: Disaster Management Authority, J&K) pic.twitter.com/UgtOOoGAZG

— ANI (@ANI) July 28, 2021